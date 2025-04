"Wir haben im Frühjahr Fichtennadeln von unserem Gelände gesammelt, getrocknet und Pulver daraus gemacht. Das verarbeiten wir unter anderem mit unseren Äpfeln, die wir vom Heimfeld haben, aus unserem eigenen Garten. Wir versuchen, einfache Sachen zu nehmen und davon so viel wie möglich", sagt der junge Küchenchef.

Gerade kochen Zwiebeln auf seinem kleinen Induktionsherd. Zwei Stunden kocht der Zwiebelsud in Butter weich, dann wird das Ergebnis fein gemixt und mit ihrem feinen süßlichen Geschmack verfeinern die Zwiebeln dann etliche Speisen.

Apropos Geschmack: Mit allen Sinnen genießen, heißt für den 32-jährigen Koch auch, dass seine Gäste am besten ohne eigenes Parfüm in sein Restaurant kommen. Ein Menü zu genießen, bedeutet für ihn, das mit allen Sinnen zu tun. Nur so könne ein Geschmackserlebnis entstehen.