Normalerweise würden sie nach Frankreich, Spanien oder Nordafrika fliegen, doch in diesem Jahr überwintern tausende Kraniche im Landkreis Mansfeld-Südharz. Am Dienstag waren es noch 4.000 Tiere, so die Landesarbeitsgemeinschaft Kranichschutz (LAG). "Rund um den Stausee Berga-Kelbra gab es Anfang Januar sogar noch 5.000 bis 10.000 Kraniche. Diese enorme Zahl ist in diesem Jahr wirklich auffällig", so Axel Schonert von der LAG Kranichschutz. Laut Schonert seien das die Auswirkungen des Klimawandels. Der Winter würde die Tiere nicht mehr verscheuchen.