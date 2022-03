Sie engagieren sich seit fast 30 Jahren in der Kommunalpolitik. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass in der Politik bis heute Männer überrepräsentiert sind?

Meiner Erfahrung nach hat sich der Frauenanteil in der Politik sogar nach unten bewegt. Dass wir heute so niedrige Frauenquoten haben, liegt in meinen Augen daran, dass sich nach der Wende vielerorts Aktive gefunden haben, die ihre Posten nicht aufgeben wollen. Viele junge, engagierte Leute, die neue Ideen in die Parteipolitik bringen wollten, hat man verdrossen, weil die kaum eine Chance haben, sich einzubringen.