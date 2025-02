Großeinsatz in Sangerhausen: Lagerhalle steht in Brand

In Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Montagnachmittag (10.02.) ein Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach brennt seit etwa 16 Uhr die Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts in der Juri-Gagarin-Straße.