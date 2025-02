In Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Montag die Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts durch einen Brand zerstört worden. Verletzte hat es nach Angaben der Polizei nicht gegeben.

Wie ein Sprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war das Feuer gegen 16 Uhr in der Lagerhalle an der Juri-Gagarin-Straße ausgebrochen. Es habe auch auf die Verkaufsräume übergegriffen. Mehrere Feuerwehren, unter anderem aus Oberröblingen und Obersdorf, rückten zu einem Großeinsatz aus und konnten den Brand bis zum frühen Abend löschen.

Die Ursache für das Feuer sei noch unklar, hieß es von der Polizei am Mittwoch. Am Donnerstag sollen demnach die Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt werden. Den Angaben zufolge sollten Experten am Dienstag zudem überprüfen, ob das Gebäude noch sicher ist. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro.