Der Brand der Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts in Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz am Montag ist durch die Explosion von mindestens einem Akku für Elektrofahrräder ausgebrochen. Das gab die Polizei bekannt. Demnach lagerten an der Stelle des Brandausbruchs weitere Akkus und andere Materialien die gemeinsam in einer Kettenreaktion das Feuer auslösten. Eine Brandstiftung schließen die Ermittler nach bisherigen Erkenntnissen aus.