Das vom Landesverwaltungsamt eingeleitete Verfahren, einen in die Schlagzeilen geratenen Schlachtbetrieb im Landkreis Mansfeld-Südharz dauerhaft zu schließen, verzögert sich. Wie die Behörde MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mitteilte, lässt sich der Direktvermarkter aus Wolferode nun anwaltlich vertreten. Damit verbundene Vorgänge wie Akteneinsicht nähmen einige Zeit in Anspruch.