Als Ortsbürgermeisterin hat sie in ihrem Ort erste politische Erfahrungen sammeln können, allerdings noch als Mitglied der Linken. 2019 hat sie die Partei verlassen, um in die AfD einzutreten. "Ich sehe das so, dass ich mich jetzt in einer Partei wiedergefunden habe, die sich für den kleinen Bürger einsetzt und auch wirklich das umsetzt, was sie in ihr Wahlprogramm geschrieben hat." In jeder Partei gebe es Strömungen, aber es liege an jeder Person selbst, wo sich derjenige in der Partei wiederfindet. Ihr ist wichtig: "Es ist eine Personenwahl" – und nicht die Wahl einer Partei.