Radikalisierung von Jugendlichen IS-Rückkehrerin Leonora: Wie ein extremes Weltbild entsteht

Am Dienstag beginnt in Halle der Prozess gegen die IS-Rückkehrerin Leonora M. aus Breitenbach bei Sangerhausen. Bundesweit wird die außergewöhnliche Geschichte der heute 22-Jährigen verfolgt: Mit gerade einmal 15 Jahren haut sie ab nach Syrien, um dort Drittfrau eines IS-Kriegers zu werden und sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Was bewegt Jugendliche zu solchen extremen Handlungen? Welche psychologischen Mechanismen veranlassen ein derart waghalsiges Verhalten?