Lutherhäuser in Eisleben und Mansfeld schließen vorübergehend

Das Geburtshaus des Kirchenreformators Martin Luther in Eisleben und sein Elternhaus in Mansfeld bleiben ab Montag bis zum 3. März geschlossen. Grund der vorübergehenden Schließung der Einrichtungen in Sachsen-Anhalt sei der hohe Krankenstand im Besucherservice, teilte die Stiftung Luthergedenkstätten am Freitag in Mansfeld mit.