In Eisleben ist am Montagabend ein Mann mit einer blutenden Bauchwunde im Krankenhaus eingeliefert worden. Der Polizei nach gab der Mann an, beim Verlassen seines Kellers in einem Mehrfamilienhaus von zwei Unbekannten angerempelt worden zu sein. Danach habe er einen Schmerz im Bauchraum gespürt und Blut gesehen.