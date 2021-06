Angelika Klein, Landrätin mit Linken-Parteibuch, erinnert sich: "Die Schließung vom Mansfeldkombinat kam dann wirklich über Nacht. Die Kumpel erhielten 15.000 D-Mark Abfindung, am 15. Juli war das, glaube ich, und am 10. August waren die Schächte zu. Also so eine kurze Zeitspanne, das gab es bis dahin nicht und wäre auch so nicht gekommen. Das war weder sozialverträglich noch sonst was, es war einfach zu. Und es war ein günstiger Moment, weil die Hoffnungen und Träume der Leute noch so waren, dass es keine Verlustängste gab. Ein halbes Jahr später war das schon anders. In diesem Sommer gab es ein Hochgefühl. Man hatte 15.000 D-Mark in der Tasche, ich bin wer. Dass man das Geld aber auch für Toilettenpapier und Brötchen brauchte, das hat man ja erst später begriffen."

Völkerwanderung gen West

Auf die Schließung folgte eine dramatische Abwanderungswelle. Das war kein Strukturwandel sondern ein Strukturbruch. Und die Folgen zeigen sich nun in den nächsten Generationen, denn es waren vor allem junge Frauen, die abwanderten. Die fehlen nun, und so werden sich die Probleme verschärfen. In den nächsten zehn Jahren wechseln 35 Prozent aller Beschäftigten im Landkreis in den Ruhestand.

Landrätin Angelika Klein (Linke) sieht große Herausforderungen auf ihren Landkreis Mansfeld-Südharz zukommen. Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn Mangelt es bislang vor allem an Landärzten oder Lehrern, so werden demnächst nahezu alle Berufsgruppen händeringend nach Personal suchen, erklärt Landrätin Klein: "Natürlich, wer 1990/91 Beine hatte, der ist gegangen. Und es blieben die übrig, die nicht so mobil waren und nicht so flexibel. Und wir haben einen total negativen Saldo bei Geburten und Sterben. Wir haben jetzt noch 135.000 Einwohner, vor zehn Jahren waren wir noch bei 160.000. Obwohl wir noch immer relativ viele Langzeitarbeitslose haben, haben wir jetzt schon 900 freie Arbeitsstellen, und das schon seit längerem. Im Augenblick kommen 1,7 Ausbildungsplätze auf jeden Jugendlichen."