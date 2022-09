Das Volksfest in der Lutherstadt Eisleben fand am vergangenen Wochenende statt. Es gilt als eines der größten in Ostdeutschland. Der Eisleber Wiesenmarkt geht auf das Jahr 1521 zurück, als Kaiser Karl V. der Stadt das Marktrecht für einen Vieh- und Ochsenmarkt übergab. Daraus entwickelte sich das heutige Volksfest.