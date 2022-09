Die in Chemnitz entdeckte Wiesi-Figur kommt wieder zurück nach Eisleben. Bildrechte: Eigenbetrieb Märkte der Lutherstadt Eisleben

Unterdessen hat die Berichterstattung über Wiesi dazu geführt, dass in Chemnitz eine weitere Wiesi-Figur entdeckt worden ist. Die Stadt Chemnitz hat sich daraufhin in der Lutherstadt gemeldet. Diese Wiesi-Figur soll sich schon seit mehreren Wochen in Chemnitz befinden.



Es handelt sich um die Wiesi-Figur, die eigentlich immer auf dem Marktplatz in Eisleben steht – und damit nicht um die, die derzeit von der Polizei gesucht wird. Sie soll nun pünktlich zur Eröffnung der Kleinen Wiese am Freitag in die Lutherstadt zurückkehren.