Bereits vor fünf Jahren hat die Allgemeinärztin Angelika Herzog beschlossen, in Rente zu gehen. Die mittlerweile 63-Jährige hat sich einen Plan gemacht, um vorzeitig den Ruhestand genießen zu können. Vor allem aber will sie Ende März ihre Praxis aufgeben, weil sie merkt, dass "die Kräfte nachlassen".

Seit fünf Jahren weiß auch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt von ihrem Rentenstand. Am 30. März wird Herzog das letzte Mal ihre Praxisräume in der Franz-Heymann-Straße in Sangerhausen öffnen. Danach steht ihre Praxis vermutlich leer . Es hat sich bisher niemand gefunden, der hier arbeiten möchte.

Ich bin bei der Praxisbörse der Kassenärztlichen Vereinigung schon lange angemeldet. Die wollen uns auch bei der Nachfolgersuche unterstützen. Es findet sich nur niemand. Ich hatte auch Kontakt zur Universität in Halle. Da waren auch mal Studenten hier, die an die Allgemeinmedizin herangeführt werden sollten. Allerdings dauert die Ausbildung insgesamt zehn Jahre.

Zehn Jahre: So viel Zeit hat Herzog nicht mehr, bis die Nachfolge angetreten werden soll. Dabei hat ihre Praxis viel zu bieten: Einen Kundenstamm mit ungefähr 1.000 Patientinnen und Patienten, eine komplett ausgestattete Praxis mit Parkplätzen – und das in Sangerhausen.



In der Kreisstadt des Landkreises Mansfeld Südharz mit knapp über 25.000 Einwohnern gibt es das berühmte Europa-Rosarium, Einkaufsmöglichkeiten, ein Kino, den Kyffhäuser und den Harz ganz in der Nähe. Städte wie Halle, Erfurt und Nordhausen sind in rund 45 Minuten erreichbar. Sangerhausen hat alle Vorzüge einer Kleinstadt – mit Schulen, Kindergärten und bezahlbarem Wohnraum. Hier lässt es sich leben. Aber niemand möchte ihren Platz einnehmen, bedauert die Ärztin.