Die im Kreis Mansfeld-Südharz eingefangenen sieben Mini-Schweine haben ein neues Zuhause gefunden. Nach Informationen des MDR sind sie bei einer Landwirtin in Großbreitenbach in Thüringen untergekommen. Die sieben schwarzen Schweinchen waren Mitte November am stillgelegeten Bahnhof zwischen Helmsdorf und Gerbstedt entdeckt worden.