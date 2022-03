95 Jahre alt wird das "Bad Neptun" in Helbra in diesem Jahr. 1927 auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei eröffnet, haben sich hier schon viele Generationen Helbraer erholt oder schwimmen gelernt.

Doch um die alte Dame in jedem Jahr wieder an den Start zu bringen, ist viel Arbeit und Pflege notwendig: Vier Arbeitseinsätze sind geplant, bevor die Saison am 1. Juni starten soll. Beim ersten Einsatz am Mittwochabend waren es vor allem die groben Arbeiten um Grund zu schaffen, erzählt Karin Kellner, die im Vorstand des Fördervereins "Bad Neptun" tätig ist.