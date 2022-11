Umstrukturierung Helios-Kliniken Notaufnahme in Hettstedt schließt: Weg für Rettungsdienst wird länger

Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Krankenhausbetreiber Helios strukturiert seine Standorte in Mansfeld-Südharz um. Der Krankenhausstandort in Hettstedt verliert seine Notaufnahme, die Angebote werden in Eisleben und Sangerhausen gebündelt. Das hat Folgen für den Rettungsdienst: Die Wege werden länger. Was das für die Notfallversorgung bedeutet: eine Analyse.