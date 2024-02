Der seit 2017 amtierende Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) gehört nicht dazu. Bis zum Ende der Bewerberfrist am Montag um 18 Uhr haben sich den Angaben zufolge Andreas Ehlert (Einzelbewerber), Andreas Gehlmann (AfD), Holger Hüttel (Die Linke), Tim Schultze (Einzelbewerber) und Torsten Schweiger (CDU) beworben.



Der Wahlausschuss wird den Angaben zufolge am Mittwoch über die Zulassung der Bewerber entscheiden. Die OB-Wahl in Sangerhausen findet am 14. April statt, eine mögliche Stichwahl am 28. April.