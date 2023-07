Regelmäßig tauscht er den Businessanzug gegen den Pilgerstab und läuft los. Wochenlang. Schläft in Pilgerherbergen, bei Privatleuten, klingelt irgendwo, wenn seine Wasserflasche leer ist. Deutschland sei ein tolles Pilgerland, sagt er. Unterwegs zu sein, mit sich, das hilft. "Die Gedanken, die kommen, wie Wolken fliegen zu lassen und nicht festzuhalten und zu versuchen zu lösen, sondern an sich vorbeischweben zu lassen." Das sei ganz, ganz wichtig. Pilgern, das bedeutet auch: Erdung. Zu sehen, was wesentlich ist. Unterwegs zu sein, nur mit Dingen, die es wirklich braucht.

Pilger Tomáš läuft von Berlin nach Italien und möchte dort Mönch werden. Bildrechte: Tom Gräbe / MDR

Nur das Allernötigste hat auch Tomáš dabei. Er läuft von Berlin nach Italien, um dort Mönch zu werden. An einem Wochentag im April sitzt er abends auf einer Bank im Kloster Helfta. Er schläft in Pfarrhäusern, manchmal auch draußen. In dieser Nacht in Räumen, die ihm die Ordensschwestern im Kloster zur Verfügung stellen. Sein Startkapital? 50 Euro, sagt er. Nach Schicksalsschlägen will er in einem Kloster leben. Das Pilgern sei eine gute Vorbereitung. "Man soll nicht viel überlegen", stellt er fest. Er habe lange Zeit gehadert, ob er losgehen wolle. Pilgern war er schon vor seiner Reise. Allerdings von Hotel zu Hotel, mit Gepäcktransport. Jetzt laufe er, wie in alten Zeiten. Dazu gehöre allerdings auch, Kilometer an der Bundesstraße entlang zu laufen.