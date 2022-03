In Arnstein (Landkreis Mansfeld-Südharz) haben Polizisten nach eigenen Angaben "unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen" gefunden. Demnach wurden diese am Sonntagvormittag entdeckt und am Nachmittag kontrolliert gesprengt. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Sieben Anwohner waren vorübergehend in Sicherheit gebracht worden.