In einem Waldstück bei Benndorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist eine Leiche gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle MDR SACHSEN-ANHALT am Montag auf Nachfrage mitteilte, wird nicht ausgeschlossen, dass es sich dabei um die seit Ostern vermisste zweifache Mutter handelt. Ermittler hatten das Waldstück zuvor nach der vermissten Frau durchsucht.

Der Fundort wurde am Nachmittag weiträumig abgesperrt. Die Polizei sucht dort nach Spuren, die Hinweise auf die Todesursache geben könnten. Zur Klärung der Identität und der Todesumstände seien Kriminaltechniker und Rechtsmediziner hinzugezogen worden, hieß es. Die Leiche soll zur weiteren Untersuchung an das Institut für Rechtsmedizin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg überführt werden.

Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen. Weitere Angaben machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht.

Am Ostermontag war eine 36 Jahre alte Zweifach-Mutter aus Benndorf von einer Gassirunde mit ihrem Hund, einer französischen Bulldogge, nicht zurückgekehrt. Das Tier wurde am Montag lebend neben der Leiche gefunden und an Verwandte der Vermissten übergeben.