Mansfeld-Südharz Polizei: Leiche bei Benndorf ist zweifelsfrei die seit Ostern vermisste Frau

08. Mai 2025, 11:45 Uhr

In einem Waldstück bei Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich zweifelsfrei um die seit Ostern vermisste zweifache Mutter. Die Betroffenheit in der Umgebung ist groß.