Am Samstag hat die Polizei einen stark betrunkenen Lkw-Fahrer im Landkreis Mansfeld-Südharz gestoppt. Das teilte die Polizeiinspektion Halle mit. Mehrere Zeugen hätten gemeldet, dass ein Laster in Schlangenlinien durch Sangerhausen gefahren war, so die Polizei. Der Lkw sei dabei mehrmals in den Gegenverkehr geraten.