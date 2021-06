Porträt Was der neue Landrat André Schröder in Mansfeld-Südharz vorhat – und wie er tickt

Gero Hirschelmann Bildrechte: MDR/Gero Hirschelmann

André Schröder hat die Stichwahl um den Landratsposten in Mansfeld-Südharz deutlich gewonnen. Seine Gegenkandidatin Cathèrine Kayser (AfD) war ohne Chance. Was hat "der Neue" in der sogenannten Problemregion jetzt vor? Was ist ihm wichtig? Und kann man ihn mit Mansfelder Essen locken? Ein Porträt.