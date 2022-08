Wir begleiten Marcel Felgner zum Supermarkt. Für das anstehende Wochenende will er noch ein paar Einkäufe erledigen, gerade eben hat er seinen fünf Jahre alten Sohn aus der Kita abgeholt. Als alleinerziehender Vater gehört Marcel Felgner in jene Gruppe, die laut dem Paritätischen Wohlfahrtsverband das größte Risiko hat, von Armut betroffen zu sein. Rund 1.000 Euro, sagt Felgner, habe er pro Monat zur Verfügung.

Die Miete und der Großteil der Nebenkosten werden vom Jobcenter bezahlt. Während der Vater den Einkaufswagen durch die Gänge schiebt und in den Regalen nach reduzierten Lebensmitteln schaut, sind die Augen seines kleinen Sohnes Christopher beim Kinderspielzeug hängengeblieben: Er greift in die Auslage und hält zwei kleine Plastiktüten mit Steckfiguren in den Händen – jede Tüte für 1,99 Euro. "Wir haben gerade Ende des Monats – da wird es immer etwas eng. Wenn er dann, so wie jetzt, einen Wunsch hat und mir in die Augen guckt, das ist schon hart."