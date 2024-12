Probebohrungen nach Gips in Mansfeld-Südharz gestoppt

Die Probebohrungen im Gipskarstgebiet Questenberg im Landkreis Mansfeld-Südharz müssen gestoppt werden. Das hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) MDR SACHSEN-ANHALT am Montag bestätigt. Wie Landesgeschäftsführer Christian Kunz angab, hat das Verwaltungsgericht in Halle den Stopp der Bohrungen per Hängebeschluss verfügt. Das heißt, die Bohrungen müssen vorbehaltlich einer abschließenden Entscheidung unterlassen werden.