Landkreis: Bohrungen ein Schritt, um Informationen zu gewinnen

Der Kreis kündigte an, die weiteren gerichtlichen Entscheidungen abzuwarten. Die Genehmigung der Probebohrungen stehe im Einklang mit der Haltung des Landesverwaltungsamtes, des Landesamtes für Geologie und Bergwesen sowie des Gewässerkundlichen Landesdienstes des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft.

Außerdem verwies das Landratsamt auf das Rohstoffsicherungskonzept des Landes Sachsen-Anhalt. Zur Abwägung aller gesellschaftlicher Interessen müssten umfangreiche Informationen vorliegen. Die beantragten Erkundungsbohrungen seien ein Schritt dazu.



Bereits am 13. und 14. Dezember war mit den Probebohrungen an zwei Stellen begonnen worden. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hatte am Montag angekündigt, dass die Bohrungen fortgesetzt werden sollen.

Grund für Entscheidung: Eingriff in Naturschutzgebiet

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) hatte am Montag mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Halle erwirkt, dass die Probebohrungen gestoppt werden. Wie Landesgeschäftsführer Christian Kunz angab, hat das Verwaltungsgericht in Halle den Stopp der Bohrungen per Hängebeschluss verfügt. Das heißt, die Bohrungen müssen vorbehaltlich einer abschließenden Entscheidung unterlassen werden.



Kunz begründet den Eilantrag des BUND gegen die Bohrungen damit, dass man davon ausgehe, dass auf jeden Fall Gips gefunden wird. Dann würde der Landkreis Mansfeld-Südharz die Rohstoffsicherung vor die Naturschutzbelange stellen und der Firma "Knauf" weitreichende Abbaurechte einräumen. Dadurch würde massiv in das Naturschutzgebiet eingegriffen. Außerdem befindet sich das geplante Abbaugebiet im europäischen Schutzgebiet Flora-Fauna-Habitat. Eine EU-Verordnung sieht nach Kunz' Worten vor, dass solche Gebiete weiter auszubauen und zu fördern sind.

Wann eine abschließende Entscheidung des Verwaltungsgerichtes ergeht, vermochte der BUND-Geschäftsführer nicht abzusehen. Er rechnet damit allerdings nicht mehr in diesem Jahr.

Gewerkschaft spricht sich für Bohrungen aus