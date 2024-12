Kritik von BUND Nach Stopp der Probebohrungen: Landkreis wehrt sich

17. Dezember 2024, 19:25 Uhr

Am Montag hat das Verwaltungsgericht in Halle verfügt, dass bei Questenberg in Mansfeld-Südharz vorerst nicht weiter probeweise nach Gips gebohrt werden darf. Dem vorangegangen war ein Eilantrag des BUND. Nun wehrt sich der Landkreis Mansfeld-Südharz gegen die aus seiner Perspektive "unwahren Darstellungen".