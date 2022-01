In Syrien lebte Leonora M. von März 2015 bis Juni 2017 in Rakka und heiratete den IS-Kämpfer Martin Lemke aus Zeitz, der bereits im November 2014 mit seinen beiden Frauen und zwei Kindern nach Syrien ging. In Rakka habe sie "entsprechend den ihr nach der Ideologie des IS obliegenden Pflichten den Haushalt versehen" und damit auch ihren Ehemann in seiner Arbeit für die Terrormiliz gefördert, heißt es in der Anklage.