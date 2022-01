Heute Morgen am Justizzentrum Halle. Lange bevor der Prozess gegen Leonora M. beginnen soll, halten Fotografen und Kameraleute an der Parkplatzeinfahrt Ausschau nach Fahrzeugen mit MSH oder SGH auf dem Kennzeichen. Soviel ist klar, die Angeklagte wohnt bei ihrer Familie in der Nähe von Sangerhausen - also im Landkreis Mansfeld-Südharz.