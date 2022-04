Am Landgericht Halle startet der Prozess gegen einen 34-Jährigen, dem sieben Straftaten vorgeworfen werden: drei Fälle von gefährlicher Körperverletzung, davon in einem Fall in Tateinheit mit versuchtem Totschlag, ein Diebstahl sowie ein versuchter Diebstahl je in besonders schwerem Fall, außerdem Sachbeschädigung und räuberische Erpressung. Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten mindestens fünf Jahre Haft.