Das Landgericht Halle befasst sich ab Donnerstag zum zweiten Mal mit einem Mordfall aus dem Oktober 2021. Das Gericht hatte einen 27-jährigen Mann im Juni vergangenen Jahres wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt und ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus geschickt. Er hatte in einer Asylbewerberunterkunft in Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz einen 21-jährigen Mitbewohner getötet.