Um das Unternehmen doch noch vor einer Pleite zu retten, hatte der Landkreis Mansfeld-Südharz daraufhin das Konzerngelände gekauft und an Mifa wieder günstig vermietet. So sollten die Ausgaben des Landkreises wieder eingenommen werden, während Mifa kurzfristig solvent blieb.

Doch der Plan ging nicht auf, Mifa musste Insolvenz anmelden. Nach der Insolvenzanmeldung musste der Landkreis das Gelände dann in die Insolvenzmasse geben – ohne die Ausgaben von rund sechs Millionen Euro zurückzubekommen .

Durch weitere Pleiten der Nachfolgeunternehmen war das Grundstück, die Produktionshallen und die Werksmaschinen in den Folgejahren in unterschiedliche Hände gelangt. Der letzte Besitzer, die Sachsenring Bike GmbH, hatte Mitte November 2020 Insolvenz angemeldet. Damit erlebte das Fahrradwerk die dritte Insolvenz in nur sechs Jahren.