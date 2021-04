An diesem Montagvormittag sind es 15 Lkw, die über die Seestraße kommen. Nicht alle, aber viele von ihnen haben dasselbe Ziel: Das Bergbauunternehmen Romonta im Nachbarort Amsdorf. Sie haben Geröll und überschüssige Erde geladen, die beim Bau von Häusern, Tunneln oder Straßen anfällt. Baufirmen aus ganz Deutschland liefern diese Reste zu Romonta. Denn die haben in ihrem Tagebau viel Platz dafür und sind die größte Annahmestelle der Region.

"Wir sind in der Lage, aus ganz Deutschland Massen anzunehmen", sagt Romontas Logistikberater Olaf Böhmer und blickt von der Aussichtsplattform des Tagebaus hinunter in das riesige Loch. Dort baut das Unternehmen Braunkohle ab – und die gelieferten Baureste wieder an. "Wobei wir sagen müssen: Massen, die von weiter weg kommen, versuchen wir auf die Schiene zu bringen", sagt Böhmer. So sei es auch beim Bauprojekt Stuttgart 21 gewesen – ein Teil der dort abgebauten Erde sei per Zug in Romonta-Tagebau gebracht worden.