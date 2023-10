Bildrechte: IMAGO/Steffen Schellhorn

Zu Halloween Rosarium Sangerhausen feiert Ende der Saison

30. Oktober 2023, 08:15 Uhr

In Sangerhausen ist die Rosensaison vorbei. Das Rosarium feiert am Dienstag den Abschluss und organisiert Spiele für Kinder und eine Führung für Erwachsene. Der Eintritt ist frei – am Dienstag sowie auch nach Ende der Saison generell.