Krönung im Rosarium Sangerhausen: Angie I. löst Tina I. als Rosenkönigin ab

Das Europa-Rosarium in Sangerhausen hat seine zwei Rosen-Majestäten am Samstag gekrönt und in das Amt eingeführt. Rosenprinzessin Angie I. erhielt aus den Händen der derzeitigen Sangerhäuser Rosenkönigin Tina I. Krone, Schärpe und Zepter und wurde anschließend zur neuen Rosenkönigin gekrönt, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten.