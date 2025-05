In Sangerhausen ist durch eine Explosion an einem Wohn- und Geschäftshaus erheblicher Schaden entstanden. Auch Redaktionsräume der Mitteldeutschen Zeitung sind betroffen. Der oder die Täter zündeten am Sonntagmorgen an einem Durchgang mutmaßlich ein pyrotechnisches Erzeugnis, das erhebliche Kraft entfaltete, sagte eine Polizeisprecherin in Halle.