Pyrotechnik Explosion vor MZ-Redaktion in Sangerhausen – Polizei ermittelt in alle Richtungen

12. Mai 2025, 05:21 Uhr

In Sangerhausen ist am Sonntagmorgen ein pyrotechnischer Sprengkörper an einem Wohn- und Geschäftshaus detoniert und hat erheblichen Schaden verursacht – auch die Lokalredaktion der "Mitteldeutschen Zeitung" ist betroffen. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt in alle Richtungen.