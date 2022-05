Höhe der Beute unbekannt Geldautomat in Sangerhausen gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Lauter Knall in der Nacht am Stadtrand von Sangerhausen: Dort haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt – und sich dann offenbar in Richtung Autobahn abgesetzt. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist noch offen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.