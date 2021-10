Seit Jahrzehnten ist das Projekt im Gespräch, jetzt wird tatsächlich gebaut: Sangerhausen bekommt einen neuen Veranstaltungssaal direkt in der Innenstadt, in dem auch der Stadtrat tagen soll. Dafür wird der sogenannte Goldene Saal des ehemaligen Neuen Schlosses saniert. Sein Name stammt wahrscheinlich von den goldenen Rahmen der Bilder, die früher an den Stuck-Wänden hingen. Er steht seit Jahren leer.

Das Neue Schloss in Sangerhausen steht direkt am Markt gegenüber des Alten Rathauses. Es ist ein dreigeschossiger Renaissancebau, in dem sich heute das Amtsgericht befindet. Im Innenhof und mit Blick auf das Neue Rathaus liegt der Gebäudeteil mit dem Goldenen Saal. Er schließt direkt an das Neue Rathaus an, in das die Verwaltung 2002 eingezogen war – schon damals mit dem Gedanken, dass im Goldenen Saal irgendwann der Stadtrat tagen könnte. Seit Jahren hält der Stadtrat seine Sitzungen in der Aula einer Grundschule ab.