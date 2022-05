Knapp 100 Meter lang ist das Fließband in der großen Fertigungshalle in Sangerhausen. Die Mitarbeiter montieren Sättel, überprüfen Bremsbelege, schrauben Lenker zusammen und speichen Räder ein. Die Montage am alten Mifa-Standort läuft reibungslos. Jeder weiß, was er tut. Etwa 250 Fahrräder verlassen pro Tag das Werk. Vor allem hochwertige E-Bikes werden produziert. Die Auftragslage ist gut, erklärt der operative Geschäftsführer Jens Mensing von der Zweirad Union E-Mobility. Jens Mensing, Operativer Geschäftsführer „Zweirad-Union“ Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ich denke, uns geht es sehr gut. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Wir haben viele Dinge, was Restrukturierungsmaßnahmen betrifft, sehr gut umgesetzt. Jens Mensing, operative Geschäftsführer

Mehr Mitarbeiter – Personal gesucht

E-Bikes sind die Zukunft am alten Mifa-Standort in Sangerhausen. Bildrechte: Stefan Bringezu Dazu zählt auch die Zahl der Mitarbeiter. Die ist deutlich gestiegen. Vor gut einem Jahr waren nur etwa 75 Leute am Standort beschäftigt, derzeit sind es 110 Beschäftigte, die die Fahrräder zusammenbauen. Trotzdem sucht das Unternehmen händeringend nach neuem Personal. Vor allem in der Montage und im Lackier-Bereich fehlt es an Fach-Personal. Und auch der Ukraine-Krieg macht dem neuen Unternehmen zu schaffen.

Besonders der Bereich Logistik ist betroffen. Lieferketten müssen umgeleitet werden. Dazu kommt ein Lieferengpass. Für die Produktion der hochwertigen E-Bikes fehlt momentan einiges Material, erklärt Jens Mensing.

Gerade im E-Bike Bereich brauchen wie Chips – und die sind rar. Auch die ganze Thematik Akkus, was die Verfügbarkeit von Zellen angeht, wer wird als erstes beliefert und wer wird gar nicht beliefert: Damit kämpfen auch wir. Jens Mensing, operativer Geschäftsführer

Frisch lackiert und zusammengebaut kommen die Fahrräder aus der Fertigungshalle. Bildrechte: Stefan Bringezu