Fünf Kandidaten OB-Wahl am Sonntag: Sangerhausen wählt Strauß-Nachfolger

12. April 2024, 17:52 Uhr

In Sangerhausen wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der Amtsinhaber Sven Strauß (SPD) tritt nicht mehr an. Fünf Kandidaten stehen zur Auswahl.