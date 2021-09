Handel Sangerhausen will "Fairtrade Town" werden

Die Stadt Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz will fairen Handel stärker in das Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten rücken und bewirbt sich um den Titel "Fairtrade Town". Am Montag fand dazu eine Auftaktveranstaltung statt. Sangerhausen muss bestimmte Kriterien erfüllen, um "Fairtrade Town" zu werden. Vier Städte in Sachsen-Anhalt tragen diesen Titel schon.