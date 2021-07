Nach acht Monaten Corona-Pause Wieder Besucher unter Tage im Schaubergwerk Wettelrode bei Sangerhausen

Nach acht Monaten coronabedingter Pause hat das Schaubergwerk Röhrigschacht Wettelrode im Südharz wieder geöffnet. Wie eine Sprecherin der Tourismusgesellschaft Sangerhausen am Samstag sagte, gab es reges Interesse an geführten Touren unter Tage. Das Schaubergwerk rund 300 Meter unter der Erde erinnert an die 800 Jahre alte Geschichte des Kupfererzbergbaus im Landkreis Mansfeld-Südharz.