Das Schaubergwerk Wettelrode will nach dem Wassereinbruch von Ende Februar bald wieder reguläre Besucherführungen unter Tage anbieten. Momentan können mit Voranmeldung nur geführte Bergbautouren zwischen fünf und acht Stunden gebucht werden, sagte Gästeführer Thomas Wäsche. Führungen für Gruppen über Tage seien ebenfalls schon jetzt möglich. Das Erlebniszentrum sei allerdings wegen Wartungsarbeiten geschlossen und der Förderkorb in die Tiefe nur teilweise einsatzbereit.

Der Schacht nahe Sangerhausen zieht in normalen Jahren Besucher aus ganz Deutschland an. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Ein massiver Wassereinbruch hatte das Schaubergwerk im Februar überflutet. "Das im Bergwerk vorhandene natürliche Grundwasserreservoir war Ende Februar durch ein ausgewaschenes Loch, einen sogenannten Karst-Einbruch, in den Stollen gelangt. Dadurch kam es zu der zeitweisen Überschwemmung", erklärte Gästeführer Thomas Wäsche. Das Wasser sei langsam gestiegen, es habe keine Gefahr für Menschen bestanden.



Mittlerweile wurde das Wasser abgepumpt. Gerade an heißen Tagen hofft das Museum bei einer konstanten Temperatur von 14 Grad unter Tage auf Gäste. "Jährlich besuchen, außer in den Jahren der Pandemie, rund 25.000 Menschen das Bergbaumuseum in Wettelrode", sagte Thomas Wäsche. Wann genau das Besucherbergwerk für reguläre Führungen öffnen kann, steht noch nicht fest.