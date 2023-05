In Gerbstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz haben Betrüger 30.000 Euro von einer Rentnerin erbeutet. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, bekam die 94 Jahre alte Frau am Dienstagvormittag einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin einer Behörde. Die Schwester der Frau habe einen Unfall mit mehreren Toten verursacht und brauche 48.000 Euro Kaution, um nicht in Haft zu müssen. Wenig später habe die Rentnerin einem Unbekannten an ihrer Haustür 30.000 Euro übergeben. Das Geld habe sie zu Hause gehabt.