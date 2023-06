Landrat André Schröder (CDU) hatte sich nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Situation eingeschaltet. "Nicht stattfindende Bildung in Kernfächern wie Deutsch schmälert die Lebenschancen unserer Kinder – und das darf nicht sein", sagt Schröder. Deshalb sei er froh, dass das Bildungsministerium und das Landesschulamt nach der Kontaktaufnahme so schnell reagiert haben. Gleichzeitig hat Schröder vom Bildungsministerium eine Art Frühwarnsystem gefordert.

"Der Informationsfluss zwischen den Schulen, dem Landesschulamt und dem Bildungsministerium muss besser werden. Nur so ist sicherzustellen, dass es nicht wieder monatelangen Unterrichtsausfall an Schulen gibt", so Schröder.