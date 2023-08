Dem Landesverband des Naturschutzbundes (Nabu) in Sachsen-Anhalt gehen die Pläne von Greentech zum Naturschutz nicht weit genug. Der Nabu kritisiere Planungsmängel und die starke Betroffenheit vieler gefährdeter und streng geschützter Arten, sagte Martin Schulze vom Nabu-Regionalverband Merseburg-Querfurt. Viel zu groß, zu nah am Wald, kein Platz für Ausgleichsmaßnahmen – so lautet die Kritik der Naturschützer am geplanten Solarpark.

Auf dem zukünftigen Gelände des Solarparks brütet die Feldlerche. Bildrechte: imago images / blickwinkel