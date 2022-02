Ein Treffpunkt für Jung und Alt möchte auch die Stadtbibliothek Naumburg sein. Leiterin Sabine Matzner freut sich derzeit besonders auf die Leipziger Buchmesse, an der sich ihre Einrichtung mit druckfrischen Büchern beteiligen will.



"Zurzeit werden alle verfügbaren preisgekrönten und nominierten Bücher vom Leipziger Lesekompass 2021 und vom Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 in einer Ausstellung in der Stadtbibliothek präsentiert und stehen zur Ausleihe bereit", so Matzner. Zu einigen preisgekrönten Büchern wurden schon Ideen für den Unterricht erarbeitet. Diese Praxistipps sind der Ausstellung beigelegt.

Die Stadtbibliothek Naumburg beteiligt sich an der Leipziger Buchmesse und stellt schon jetzt preisgekrönte und nominierte Bücher vor. Bildrechte: Stadtbibliothek Naumburg